شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تحذر سالكي طريق المدينة – مكة السريع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): حذر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس مستخدمي طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع نظراً لوجود عاصفة ترابية . حذر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس مستخدمي طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع نظراً لوجود عاصفة ترابية . ونبهت " النقل " بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة للتقلبات الجوية وإنخفاض مستوى الرؤية حرصاً على سلامة الجميع .

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