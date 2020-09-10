"الخطوط السعودية" تعلن توفر رحلات لدولة عربية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم الخميس توفر رحلات للقاهرة مع استمرار تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر . أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم الخميس توفر رحلات للقاهرة مع استمرار تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر . وأكدت الخطوط السعودية أن أي تعديلات جديدة على الرحلات الجوية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية . من ناحية أخرى ، كشفت الخطوط السعودية طريقة تغيير موعد رحلات الطيران الداخلي وذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد " 920022222" ، واختيار خدمات ما بعد البيع ، وتتاح الخدمة من الثامنة مساءً حتى الـ12 منتصف الليل . إقرأ أيضاً :

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