شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الدفعة الـ 34 من حساب المواطن لشهر سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 80.5 مليار ريال منها 556 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1042 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 132 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 34% وشكل الذكـور المستقلين 66%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.