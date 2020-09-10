شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تنفي أنباء فتح المطارات الدولية عقب إنتهاء الإحتفالات باليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت المديرية العامة للجوازات ما تردد حول فتح المطارات الدولية لإستقبال الوافدين.

واوضحت الجوازات بأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء عن فتح المطارات الدولية واستقبال الوافدين بعد انتهاء الاحتفال باليوم الوطني، عار تماما من الصحة .

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ويذكر بأن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد صرح صباح اليوم بأن عودة الطيران الدولي يخضع لتقييم مدى انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

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