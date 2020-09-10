شكرا لمتابعة خبر عن "حرس الحدود": إتاحة إصدار تصريح دخول الميناء للسائق الخاص عبر "زاول" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي اليوم الخميس إتاحة إصدار تصريح دخول الميناء للسائق الخاص عبر بوابة حرس الحدود للخدمات الإلكترونية " زاول " . أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود السعودي اليوم الخميس إتاحة إصدار تصريح دخول الميناء للسائق الخاص عبر بوابة حرس الحدود للخدمات الإلكترونية " زاول " . وقالت " حرس الحدود " أن البوابة تتيح لك إصدار تصريح دخول الميناء لسائقك الخاص وربطه بتصريحك الشخصي ضمن خدمات أمن الموانئ ، وذلك من خلال الرابط التالي : هنا

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