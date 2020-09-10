شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المطلوب حال عدم إيداع مبلغ حساب المواطن للمستفيد المستقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الخميس الإجراء المطلوب للمستفيد المستقل الذي لم يتم إيداع مبلغ الدعم في حسابه .
وأكد " حساب المواطن " أن المستفيد في هذه الحالة تكون نتيجة أهليته " غير مؤهل " ويجب تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة لذلك .
وأشار أنه يجب تقديم الإعتراض خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى تحسب من تاريخ ظهور نتيجة الأهلية .
وبدء حساب المواطن اليوم الخميس صرف الدعم للمستفيدين ضمن الدفعة 34 ، ويستمر صرف الدعم حتى نهاية اليوم .
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