شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" توضح طريقة التقدم بدعوى تجارية عبر بوابة " ناجز " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة العدل اليوم الخميس طريقة التقدم بدعوى تجارية عبر بوابة " ناجز " ، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية : كشفت وزارة العدل اليوم الخميس طريقة التقدم بدعوى تجارية عبر بوابة " ناجز " ، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية : 1- الدخول على خدمات القضاء التجاري . 2- تقديم الدعوى . 3- تحديد بيانات الدعوى ثم " التالي " . 4- إدخال البيانات المطلوبة . Advertisements 5- إدخال موضوع الدعوى وتفاصيل الطلب ثم " حفظ " . 6- إضافة الأسانيد ثم " التالي " . 7- تحديد تصنيف الدعوى ثم إضافة بيانات التواصل . 8- إضافة المرفقات ثم إنهاء الطلب .

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