أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، عن اعتماد إجراء عقود الزواج للمواطنين بالمملكة عبر منصة الالكترونية خاصة بالوزارة دون مراجعة الدوائر الحكومية.

وقال وزير العدل وليد الصمعاني في بيان أوردته وكالة الانباء الرسمية "واس"، إن الخدمة توفر للمواطنين البيانات بالكامل وتوثيقها وإجراء عقد الزواج في المنزل ويشمل القرار كافة محافظات المملكة.

وأوضح الصمعاني في البيان أن هذا القرار يأتي في ظل تزايد الارقام بشكل كبير في المملكة، اضافة الى تفشي فيروس كورونا يأتي ذلك من ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء ومنع تنقل المواطنين والحد منها بالمحاكم.

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السعودية: رابط التسجيل في عقود الزواج إلكترونيا إضغط هنــــــا

وأوضح أن خدمة الزواج الإلكتروني، تغني عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج، كما ألغت الخدمة وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، مع إمكانية الحصول على نتائج الفحص الطبي ما قبل الزواج إلكترونيا أيضا.

الجدير بالذكر أن في الآونة الاخيرة تميزت المملكة العربية السعودية بإطلاق خدمات الالكترونية ومنصات الالكترونية لمعالجة الاكتظاظ السكاني وتغلب عليه، وذلك يأتي ضمن رؤية 2020 في المملكة، حيث ساعدة هذا المنصات في احتواء فيروس كورونا واعتماد التعليم عن بعد دون تعطيل الدوام الدراسي.