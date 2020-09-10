أسعار الذهب في السعودية اليوم – بالريال والدولار

تقدم وكالة سوا الإخبارية للمتابعين والزوار في المملكة العربية السعودية تفصيلاً كاملاً بأسعار الذهب اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 في السعودية، حيث تشهد أسعار الذهب في السعودية استقراراً في الأسعار، حيث بلغ الذهب عيار 24 اليوم 234.88 ريال سعودي.





ويعد الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدمها السيدات السعوديات في الحلي والمجوهرات، سوق الذهب السعودي اليوم أو حتى العالمي لا يقتصر على اهتمام النساء فقط فإن تداول الذهب في السعودية يحظى باهتمام كل الفئات المجتمعية، ولا سيما المستثمرون أو الشباب المقبلة على الزواج داخل وخارج السعودية.