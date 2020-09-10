تحدث عن حالتين للتعامل به
أوضح الدكتور سعد الخثلان (عضو هيئة كبار العلماء السابقً، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود) حكم تصرف البائع في العربون قبل إتمام عملية الشراء.
وقال الخثلان (خلال استضافته في برنامج: يستفتونك، على قناة: الرسالة)، إنه يجوز للبائع التصرف في العربون أو في بعضه؛ لأنه جزء من الثمن.
وتابع الخثلان إن البيع بالعربون له حالتان، إما أن يتممه المشتري أو لا يتممه، ففي الحالة الأولى يكون العربون جزءًا من الثمن، ومن حق البائع التصرف فيه.
وبيّن الدكتور سعد الخثلان أنه في الحالة الثانية يذهب العربون على المشتري ويكون من حق البائع، وهذه هي فائدة العربون.
وأشار الخثلان إلى أنه لا حرج في أن يتصرف البائع في العربون مباشرة، بعد تسلمه من المشتري.
حكم التصرف فيما بيع بالعربون قبل إمضاء الشراء أو حله ؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان https://t.co/qvrrX02B9a pic.twitter.com/3MO0jhQZ9S
حكم التصرف فيما بيع بالعربون قبل إمضاء الشراء أو حله ؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان https://t.co/qvrrX02B9a pic.twitter.com/3MO0jhQZ9S— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 9, 2020
اقرأ أيضا:
بالفيديو.. الخثلان يجوز للشخص الاستماع إلى القرآن مضطجعًا
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الخثلان» يحسم تصرف البائع في العربون قبل إتمام الشراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.