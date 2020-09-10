بالفيديو.. «الخثلان» يحسم تصرف البائع في العربون قبل إتمام الشراء

أوضح الدكتور سعد الخثلان (عضو هيئة كبار العلماء السابقً، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود) حكم تصرف البائع في العربون قبل إتمام عملية الشراء.

وقال الخثلان (خلال استضافته في برنامج: يستفتونك، على قناة: الرسالة)، إنه يجوز للبائع التصرف في العربون أو في بعضه؛ لأنه جزء من الثمن.

وتابع الخثلان إن البيع بالعربون له حالتان، إما أن يتممه المشتري أو لا يتممه، ففي الحالة الأولى يكون العربون جزءًا من الثمن، ومن حق البائع التصرف فيه.

وبيّن الدكتور سعد الخثلان أنه في الحالة الثانية يذهب العربون على المشتري ويكون من حق البائع، وهذه هي فائدة العربون.

وأشار الخثلان إلى أنه لا حرج في أن يتصرف البائع في العربون مباشرة، بعد تسلمه من المشتري.

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حكم التصرف فيما بيع بالعربون قبل إمضاء الشراء أو حله ؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان https://t.co/qvrrX02B9a pic.twitter.com/3MO0jhQZ9S — قناة الرسالة (@alresalahnet) September 9, 2020

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