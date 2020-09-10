«المرور السعودي» يعيد التذكير بإجراء مهم عند فقْد السيارة

أوضح المرور السعودي، الإجراءات المطلوبة عند فقدان السيارة، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «ما هي الإجراءات لسيارة مفقودة ؟».

ورد الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» قائلًا: «تأكد فعلًا أنك معمّم عليها بالنظام حفظًا للحقوق علمًا بأن بقاءها على سجلك لهدف إعادتها لك عند العثور عليها».

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