«المرور السعودي» يعيد التذكير بإجراء مهم عند فقْد السيارة

حفظًا على حقوق المالك..
أوضح المرور السعودي، الإجراءات المطلوبة عند فقدان السيارة، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «ما هي الإجراءات لسيارة مفقودة ؟».
ورد الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» قائلًا: «تأكد فعلًا أنك معمّم عليها بالنظام حفظًا للحقوق علمًا بأن بقاءها على سجلك لهدف إعادتها لك عند العثور عليها».
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