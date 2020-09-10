«الجوازات السعودية»: فتح المطارات والمنافذ البرية بعد اليوم الوطني «شائعة»

حسمت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة الرحلات الجوية بعد اليوم الوطني للمملكة الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وذكرت الجوازات- عبر حسابها على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه».

ووجه أحد المواطنين استفسارًا حول مدى صحة منشور يتم تداوله عبر مواقع التواصل مفاده أنه سيتم فتح جميع المنافذ البرية والمطارات الدولية؛ لاستقبال الوافدين والسياح، ابتداء من بعد اليوم الوطني للمملكة.

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