طريقة صرف تعويض الدفعة الواحدة من «التأمينات الاجتماعية»

بعد التوقف عن العمل عبر تطبيق «تأميناتي»..
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للمشتركة عند التوقف عن العمل التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بعد استفسار أحد المشتركات قائلة: «كنت موظفة خاضعة للتأمينات 15 شهر، كيف طريقة تقديم طلب مستحقات التأمين».
ورد الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على «تويتر» قائلًا: «يحق للمشتركة عند التوقف عن العمل التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة عن طريق حسابها في التأمينات أون لاين أو من خلال تطبيق تأميناتي».
وأوضح: «سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل ولا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة».
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