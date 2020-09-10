السعودية اليوم / سمو أمير نجران يتسلم تقريراً عن جهود وإنجازات جمعية ليث للإنقاذ



نجران 22 محرم 1442هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

تسلم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بالإمارة، اليوم، تقريرًا يبرز جهود وإنجازات جمعية ليث للإنقاذ، وذلك خلال استقباله رئيس الجمعية حمد بن صالح آل مسعد وأعضاء مجلس الإدارة المرافق له.

واطلع أمير منطقة نجران خلال اللقاء على ما تضمنه التقرير الخاص بإنجازات الجمعية بالمنطقة، من أعمال ومبادرات تم تحقيقها من قبلهم بالشراكة المجتمعية مع الجهات ذات الاختصاص، حيث اشتمل التقرير على عدد من الإحصائيات منها إنقاذ 5 مفقودين وإنقاذ 621 من العالقين بالأودية في موسم الأمطار، وكذلك سحب العالقين في الكثبان الرملية، وتنفيذ 73 مبادرة تطوعية.

ونوّه سموه بما تضمنه التقرير من إنجازات ومبادرات، وما تقدمه الجمعية من خدمات مجتمعية ومبادرات تطوعية لإنقاذ الأرواح البشرية في المنطقة، مشيدًا بالجهود الإنسانية التي يبذلونها في التعامل مع الحالات الطارئة، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه لخدمة الإنسان، راجياً من الله التوفيق والسداد للقائمين على أعمال الجمعية.

من جانبه، عبر رئيس جمعية ليث للإنقاذ عن سعادته بلقاء أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملاءه منسوبي الجمعية بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام .

// انتهى //

13:46ت م

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