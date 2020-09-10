السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يشارك في اجتماع هيئة كبار العلماء الأحد القادم (عن بعد)



الرياض 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

يشارك معالي رئيس مجلس الشورى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الدورة التاسعة والثمانين لهيئة كبار العلماء التي ستعقد يوم الأحد القادم عبر الاتصال المرئي برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

ومن المقرر أن تدرس هيئة كبار العلماء في اجتماعها عدداً من الموضوعات المعروضة على جدول أعمالها.

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13:25ت م

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