السعودية اليوم / رئيس البنك الاسلامية للتنمية يلتقي محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الصومال



جدة 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

التقى معالي رئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، عبر الاتصال المرئي أمس، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن الصومال الدكتور عبدالرحمن دوالي بيليه .

واتفق الجانبان خلال اللقاء على إطلاق منصة الدولة الفعالة للصومال ضمن الإطار المرجعي لمجموعة العشرين .

// انتهى //

13:23ت م

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