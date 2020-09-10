السعودية اليوم/ جامعة حفر الباطن تطلق دليل "الصحة النفسية"



حفرالباطن 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

أطلقت جامعة محافظة حفر الباطن دليل "الصحة النفسية" الذي يهدف لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي؛ وتقديم الاستشارات والدراسات النفسية، والمواد المرئية، وتقارير الصحة النفسية ومقاييسها، عبر تطبيقات الإعلام الجديد والاتصال المباشر مع المستفيدين، للتخفيف من آثار جائحة

واحتوى الدليل على مبادئ الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي ودعم قدرات الصمود والتحمل الاستدامة، وخطوات الدعم النفسي للمستفيدين، وإستراتيجيات التدخلات العلاجية للصحة النفسية والتعامل معها كإستراتيجية العلاج السلوك المعرفي، والإسعاف النفسي الأولي، وإستراتيجية قلق ما بعد الصدمة، والتعبير عن المشاعر، كما احتوى أيضًا على مقياس للآثار النفسية الناتجة عن الجائحة.

// انتهى//

13:08ت م

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حفرالباطن 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسأطلقت جامعة محافظة حفر الباطن دليل "الصحة النفسية" الذي يهدف لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي؛ وتقديم الاستشارات والدراسات النفسية، والمواد المرئية، وتقارير الصحة النفسية ومقاييسها، عبر تطبيقات الإعلام الجديد والاتصال المباشر مع المستفيدين، للتخفيف من آثار جائحة كورونا واحتوى الدليل على مبادئ الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي ودعم قدرات الصمود والتحمل الاستدامة، وخطوات الدعم النفسي للمستفيدين، وإستراتيجيات التدخلات العلاجية للصحة النفسية والتعامل معها كإستراتيجية العلاج السلوك المعرفي، والإسعاف النفسي الأولي، وإستراتيجية قلق ما بعد الصدمة، والتعبير عن المشاعر، كما احتوى أيضًا على مقياس للآثار النفسية الناتجة عن الجائحة.// انتهى//13:08ت م0079

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