السعودية اليوم / "نعمة الأمن والأمان" كلمة توعوية بالطائف



الطائف 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عشيرة بمحافظة الطائف بعد غدٍ، كلمة بعنوان "نعمة الأمن والأمان"، يلقيها عبدالرحمن بن عمير الشهري "عن بُعد" عبر البث المباشر بحساب الجمعية في تويتر الساعة السابعة والنصف مساء .

وتأتي هذه الكلمة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مناطق ومحافظات المملكة، لتعزيز المواطنة لدى أفراد المجتمع وبيان أهمية الأمن في حياة الناس .

// انتهى //

13:06ت م

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