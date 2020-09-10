

وأغادوغو 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واس

سجلت بوركينافاسو خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بوركينا فاسو في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1476 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 55 حالة.

// انتهى //

12:54ت م

0074



وأغادوغو 22 محرم 1442 هـ الموافق 10 سبتمبر 2020 م واسسجلت بوركينافاسو خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة في بوركينا فاسو في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1476 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 55 حالة.// انتهى //12:54ت م0074

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.