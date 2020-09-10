السعودية | وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس اجتماع مجلس المؤسسة العامة للري

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس اجتماع مجلس المؤسسة العامة للري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:32 مساءً, 10 سبتمبر 2020 م المناطق - واس رأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري في جلسته الثامنة وذلك بمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.

واستعرض رئيس المؤسسة العامة للري أمين المجلس الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، في مستهل الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها، كما اطلع المجلس على التقرير الدوري لأعمال المؤسسة واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٠هـ.

وفي ختام الاجتماع أعرب أعضاء المجلس عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد – حفظهما الله – على ما يلقاه القطاع الزراعي والمائي من دعم واهتمام لتعزيز مقومات التنمية الزراعية والمائية واستدامتها في مختلف مناطق المملكة.

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