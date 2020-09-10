شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 2700 كيلو خضروات وأسماك فاسدة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية خزام الفرعية بسطات خضار وفواكه مخالفة بأحياء بترومين والثعالبة ومدائن الفهد، وصادرت 2290 كيلو من تلك الخضروات والفواكه و 400 كيلو من الأسماك الفاسدة التي تم عرضها عشوائياً على الطرقات في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد جابر الزهراني، استمرار الحملة الميدانية التي تقوم بها الأمانة على أصحاب تلك البسطات المخالفة ومتابعة مراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولين، مشيراً إلى حرص أمانة جدة وبلدياتها الفرعية على إزالة تلك المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالها.