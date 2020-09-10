شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 2700 كيلو خضروات وأسماك فاسدة بجدة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد جابر الزهراني، استمرار الحملة الميدانية التي تقوم بها الأمانة على أصحاب تلك البسطات المخالفة ومتابعة مراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولين، مشيراً إلى حرص أمانة جدة وبلدياتها الفرعية على إزالة تلك المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالها.
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