شكرا لقرائتكم خبر عن "حساب المواطن ": ايداع 1.9 مليار ريال لمستحقي دفعة سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن برنامج "حساب المواطن"، إيداع مستحقات 1.9 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في الدفعة 34 لشهر سبتمبر. ويذكر أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر بلغ 80.5 مليار ريال.

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