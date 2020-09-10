إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2020 المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2020 بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعد اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد عبر خاصية الفيديو كونفرانس، صباح اليوم الخميس، وذلك برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد.

وتعد هذه أول بطولة قارية على مستوى العالم يتم إلغائها بسبب كورونا، حيث نجح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في استكمال مسابقاته، بينما يسعى كلا من الاتحاد الأفريقي واتحاد أمريكا الجنوبية لاستئناف منافساتهما.

المكتب التنفيذي، أكد أيضا على إقامة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بشكل استثنائي من مباراة واحدة، وليس كما كان سابقا بنظام الذهاب والإياب.

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واختار الاتحاد الآسيوي يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعدا لإقامة النهائي، على أن تستضيفه إحدى دول منطقة غرب آسيا.

فضلا عن ذلك، تقرر إلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي على أن تقام في العام 2024، إلى جانب إلغاء بطولة الأندية لكرة الصالات في الإمارات 2020، مع استضافة الإمارات للحدث في عام 2021.

وتم تأجيل بطولة آسيا تحت 16 سنة وكأس آسيا تحت 19 سنة ، المقرر إقامتهما في البحرين وأوزبكستان على الترتيب، إلى وقت مبكر من العام المقبل 2021.

ومن بين قرارات المكتب التنفيذي، إقامة بطولة آسيا لكرة الصالات في الكويت بين 2 و13 ديسمبر لإتاحة الوقت للاتحادات الأعضاء لتحضير أنفسهم للمنافسة.