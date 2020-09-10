تصريحات جديدة تمنح بن طالب قبلة الحياة في شالكه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل الجزائري نبيل بن طالب، لاعب شالكه الألماني، على قبلة الحياة في النادي، بعد التصريحات التي أدلى بها مدربه ديفيد فاجنر، خلال الفترة الأخيرة.

لاعب الوسط الجزائري شارك في المعسكر الإعدادي الذي قام به "الأزرق الملكي" في النمسا، خلال الفترة الأخيرة، استعدادا للنسخة الجديدة من الدوري الألماني.

ورغم ذلك، كان صاحب الـ25 عاما مرشحا لمغادرة شالكه في الميركاتو الصيفي، بعد المشكلات التي دخل فيها مع النادي خلال السنوات الماضية.

المشكلات دفعت شالكه للموافقة على إعارته إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في يناير/كانون الثاني، قبل أن يعود إلى الفريق عقب انتهاء إعارته.

إشادة منقطعة النظير



ديفيد فاجنر، مدرب شالكه ، أثنى على نجمه الجزائري بشكل كبير في تصريحات أدلى بها لصحيفة "بيلد" الألمانية.





وقال فاجنر: "بن طالب تدرب بشكل جيد طيلة الأسبوعين الأخيرين الذين تواجد فيهما مع الفريق".

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وتابع: "نبيل أضاف الكثير للفريق سواء داخل الملعب أو خارجه".

ويأتي تصريح فاجنر ليؤكد وجود نية من طرفه للاعتماد على لاعب الوسط الدفاعي أساسيا، على الأقل خلال المرحلة الأولى من الموسم الجديد.

ويفتتح شالكه مشواره في النسخة الجديدة من "البوندسليجا" بمواجهة صعبة خارج ملعبه أمام بايرن ميونيخ، يوم 18 سبتمبر/أيلول المقبل.

موسم عودة الروح

الموسم الجديد قد يكون موسم عودة الروح للنجم الجزائري نبيل بن طالب، الذي خسر كثيرا على الصعيد الرياضي في السنتين الأخيرتين.

وعانى اللاعب من لعنتي الإصابات والعقوبات طوال الفترة الأخيرة، مما جعله بعيدا عن أجواء الملاعب لفترة طويلة.

هذه الوضعية الصعبة أثرت على موقفه مع منتخب الجزائر، حيث لم يحمل قميصه منذ عام 2018، منذ مواجهة بنين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

واستعاد بن طالب جانبا مهما من حساسية المباريات بعد خوضه لـ15 مباراة مع نيوكاسل الإنجليزي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.



