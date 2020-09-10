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فيديو.. وزير الصحة: استئناف الطيران الدولي يتوقف على مدى انتشار كورونا
شدد على أن الاحترازات مهمة لسلامة الجميع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن إعادة استئناف رحلات الطيران الدولي المتوقفة بالمملكة يخضع لمدى انتشار جائحة فيروس كورونا.
وتابع الربيعة في تصريحات إلى قناة “الإخبارية”، أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة تهتم بسلامة الجميع ولذلك فالاحترازات مهمة لسلامة الجميع، موضحًا أنه طالما توجد حالات إصابة بالفيروس فإن الاحترازات تقيم بناءً على الوضع وباستمرار وعليه يتم اتخاذ القرار.
تقييم الوضع مستمر:
وشدد وزير الصحة على أن تقييم الوضع باستمرار يخضع لوضع الفيروس وانتشاره وبناء عليه يتم اتخاذ القرار وفقًا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقبل أيام، أكدت الخطوط السعودية أنه لا صحة للخبر المتداول بشأن فتح المطارات أمام العائدين إلى المملكة.
وقالت الخطوط السعودية ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر: نفيدكم بأن الرحلات الدولية معلقة حاليًّا إلى إشعار آخر، باستثناء رحلات عودة المقيمين المغادرين من المملكة العربية السعودية والمُقدِّمين على منصة عودة. وإذا تم استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك عبر موقعنا وعبر قنوات ووسائل التواصل الاجتماعي.
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