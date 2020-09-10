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المياه تُشيّد 4 خزانات في وادي الدواسر لخدمة أكثر من 4100 مستفيد
سعتها الإجمالية 14 ألف متر وبتكلفة تجاوزت 40 مليون ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
تواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية في محافظات منطقة الرياض.
وأنهت الشركة مؤخرًا أعمالها بتشييد 4 خزانات للمياه أرضية وعلوية سعتها الإجمالية 14 ألف متر مكعب، وذلك بتكلفة تجاوزت 40 مليون ريال، كما تضمن المشروع إنشاء شبكات للمياه بطول 58 كيلومترًا طوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ 342 توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من 4100 مستفيد من العملاء في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.
وأوضحت الشركة أنها ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الرأسمالية بخدمات المياه في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وفق رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني بجداول وخطط زمنية محددة لتنفيذها ودخولها الخدمة، مشددة في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشاريعها.
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