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أثارت حادثة قتل مواطنة كويتية على يد أحد أقاربها أثناء تلقيها العلاج داخل قسم العناية المركزة، غضبا عارما بين الأوساط العامة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأبدى النشطاء استغرابهم من تمكن القاتل الذي قيل إنه "شقيقها الآخر" من دخول قسم العناية المركزة الذي ترقد فيه منذ يومين بعد تعرضها لإصابة بعدة رصاصات من قبل شقيقها الأول المحتجز حاليا، دون أن تكون هنالك حراسة مشددة لها خوفا على حياتها.
وبحسب روسيا اليوم تعرضت المجني عليها قبل يومين للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.
ونُقلت حينها المجني عليها وهي متزوجة إلى مستشفى مبارك، لتنتهي حياتها يوم الأربعاء على يد قريبها الآخر (والمرجح أنه شقيقها الثاني) الذي أجهز عليها وتمكن من الفرار ومغادرة المستشفى قبل أن يتم ضبطه.الكويت
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 12:39 PM
شقيقها هاجمها بطلقات نارية نقلت على إثرها للمستشفى.. والآخر أنهى حياتها هناكجريمة سلوى تهز الكويت.. أطلقوا عليها النار ثم أجهزوا عليها في العناية المركزة
أثارت حادثة قتل مواطنة كويتية على يد أحد أقاربها أثناء تلقيها العلاج داخل قسم العناية المركزة، غضبا عارما بين الأوساط العامة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأبدى النشطاء استغرابهم من تمكن القاتل الذي قيل إنه "شقيقها الآخر" من دخول قسم العناية المركزة الذي ترقد فيه منذ يومين بعد تعرضها لإصابة بعدة رصاصات من قبل شقيقها الأول المحتجز حاليا، دون أن تكون هنالك حراسة مشددة لها خوفا على حياتها.
وبحسب روسيا اليوم تعرضت المجني عليها قبل يومين للاعتداء من قبل شقيقها الذي أطلق عليها الرصاص في منطقة سلوى بمحافظة حولي، ثم لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية لاحقا من ضبطه واحتجازه للتحقيق معه في القضية.
ونُقلت حينها المجني عليها وهي متزوجة إلى مستشفى مبارك، لتنتهي حياتها يوم الأربعاء على يد قريبها الآخر (والمرجح أنه شقيقها الثاني) الذي أجهز عليها وتمكن من الفرار ومغادرة المستشفى قبل أن يتم ضبطه.
، جريمة سلوى تهز الكويت.. أطلقوا عليها النار ثم أجهزوا عليها في العناية المركزة ،
المصدر : الخليج 365
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