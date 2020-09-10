، "الخريف": توظيف 542 سعوديًّا مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا ،

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ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، اليوم، أن الوزارة ستواصل، وبكل شفافية، إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة.
وأشار إلى أنه في ظل دعم الحكومة، وانعكاس أثر المبادرات والحوافز الحكومية؛ فقد واصل القطاع نموه في إصدار التراخيص وجذب الاستثمارات الجديدة.
وكشف "الخريف" عن توظيف 542 سعوديًّا، مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا.بندر الخريف
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 12:38 PM
أكد أن وزارته ستواصل إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة
ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، اليوم، أن الوزارة ستواصل، وبكل شفافية، إعلان المؤشرات الشهرية لمنظومة الصناعة.
وأشار إلى أنه في ظل دعم الحكومة، وانعكاس أثر المبادرات والحوافز الحكومية؛ فقد واصل القطاع نموه في إصدار التراخيص وجذب الاستثمارات الجديدة.
وكشف "الخريف" عن توظيف 542 سعوديًّا، مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا.
، "الخريف": توظيف 542 سعوديًّا مقابل الاستغناء عن 565 وافدًا ،
المصدر : الخليج 365
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