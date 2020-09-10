شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: اسئتناف رحلات الطيران الدولي يخضع لمدى انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن استئناف رحلات الطيران الدولية يخضع للتقييم المستمر ومدى انتشار فيروس كورونا، وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب بناءً على تقييم الوضع الصحي.

وقال الوزير لـ "الإخبارية" ، أن الإجراءات الاحترازات مهمة من أجل صحة وسلامة الجميع، وبما أنه لا يزال هناك حالات فإن الاحترازات تُقيم بشكل دائم.