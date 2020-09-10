شكرا لقرائتكم خبر عن 875 جولة رقابية وتعقم وتطهر 1022 موقعاً بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وفيما يخُص التعقيم والتطهير نفذت الأمانة أمس أعمال غسل وتعقيم وتطهير 1022 موقعاً، باستخدام 162260 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 482 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما قامت برفع 7329 طناً من النفايات، وإزالة 3732 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 162260 فرداً من الطواقم البشرية بالنظافة.
وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، واستقبال البلاغات عبر مركز البلاغات 940 ومعالجتها.
كانت هذه تفاصيل خبر 875 جولة رقابية وتعقم وتطهر 1022 موقعاً بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.