ساري يستلهم روح نابولي لمعاقبة يوفنتوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت تقارير صحفية إيطالية إن الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي السابق قد رفض إنهاء عقده مع إدارة اليوفي بشكل ودي.

وأوضحت صحيفة "كوريرو ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير لها، أن ساري يريد الحصول على راتبه عن الموسم المقبل بالكامل وهو 6 ملايين يورو.

وتضمن عقد ساري مع اليوفي بندا يسمح للسيدة العجوز بفسخ العقد قبل عام من نهايته، ولكن هذا العقد لا يفعل إلا في 2021.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن ساري بهذا الشكل سيكبد اليوفي 6 ملايين يورو راتبه، ثم 2.5 مليون يورو قيمة بند إنهاء العقد في الموسم المقبل.

إدارة اليوفي كانت قد أعلنت رسمياً إقالة ساري من منصبه عقب توديع دوري أبطال أوروبا في أغسطس/آب الماضي، أمام ليون الفرنسي.

وعلى مدار موسم واحد مع اليوفي، نجح ساري في قيادة الفريق للقب المحلي، لكن الفريق خسر السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وودع أبطال أوروبا بشكل مبكر عبر بوابة ثمن النهائي.

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روح نابولي

تعنت ساري مع إدارة اليوفي يشبه ما قامت به إدارة نابولي الإيطالي مع ساري نفسه في صيف 2018 حين رحل المدرب عن النادي.

وقتها تعاقد نابولي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخلافة ساري، الذي كان ينتظر أن يتولى تدريب تشيلسي الإنجليزي.

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، كتبت في تقرير لها وقتها، إن نابولي متمسك بالحصول على 8 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد ساري، من أجل السماح بانتقاله إلى تدريب تشيلسي.

ورغم التوقيع مع أنشيلوتي؛ فإن إدارة نابولي من جانبها رفضت إنهاء عقد المدرب الذي ارتبط اسمه بتدريب نادي العاصمة الإنجليزية، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك.



يذكر أن يوفنتوس عين الإيطالي أندريا بيرلو نجم وسط الفريق السابق كمدير فني، خلفاً لساري عقب أيام من إقالة الأخير من منصبه.