- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تركيا ترفض قرار الجامعة العربية المطالب بوقف تدخلاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تركيا ترفض قرار الجامعة العربية المطالب بوقف تدخلاتها
أعمال أنقرة تهديد أمن واستقرار المنطقة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت تركيا اليوم الخميس، رفضها لقرار جامعة الدول العربية المطالب بوقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية.
وأدان مجلس جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، التدخلات التركية في شؤون الدول العربية، داعيًا أنقرة إلى الكف عن استفزازاتها، ومشددًا على دعم مبادرات السلام العربية لحل القضية الفلسطينية استنادًا للثوابت الدولية.
وأكد مجلس الجامعة، في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عُقد عن بُعد ضمن أعمال الدورة 154 برئاسة فلسطين، أن “الأعمال الاستفزازية التركية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة”.
وأدان وزراء الخارجية العرب التدخلات العسكرية التركية في ليبيا، كما أدان قيام تركيا بنقل مرتزقة وإرهابيين أجانب للأراضي الليبية لكون ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن.
وشدد البيان الختامي في قراره على رفضه وإدانته للعدوان التركي على الأراضي السورية، معتبرًا أن ذلك خرق واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو للحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وخاصة القرار 2254 ويعدّه تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.
وعبر مجلس الجامعة العربية كذلك عن رفضه وإدانته لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية، معتبرا أنه اعتداء على الأمن القومي العربي، مطالبا الجانب التركي بسحب جميع قواته الموجودة على أراضي الدول العربية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا ترفض قرار الجامعة العربية المطالب بوقف تدخلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.