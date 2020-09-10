تركيا ترفض قرار الجامعة العربية المطالب بوقف تدخلاتها

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت تركيا اليوم الخميس، رفضها لقرار جامعة الدول العربية المطالب بوقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، التدخلات التركية في شؤون الدول العربية، داعيًا أنقرة إلى الكف عن استفزازاتها، ومشددًا على دعم مبادرات السلام العربية لحل القضية الفلسطينية استنادًا للثوابت الدولية.

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وأكد مجلس الجامعة، في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عُقد عن بُعد ضمن أعمال الدورة 154 برئاسة فلسطين، أن “الأعمال الاستفزازية التركية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة”.

وأدان وزراء الخارجية العرب التدخلات العسكرية التركية في ليبيا، كما أدان قيام تركيا بنقل مرتزقة وإرهابيين أجانب للأراضي الليبية لكون ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن.

وشدد البيان الختامي في قراره على رفضه وإدانته للعدوان التركي على الأراضي السورية، معتبرًا أن ذلك خرق واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو للحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وخاصة القرار 2254 ويعدّه تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.

وعبر مجلس الجامعة العربية كذلك عن رفضه وإدانته لتوغل القوات التركية في الأراضي العراقية، معتبرا أنه اعتداء على الأمن القومي العربي، مطالبا الجانب التركي بسحب جميع قواته الموجودة على أراضي الدول العربية.



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