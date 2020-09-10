548 عملية عيون بـ سعود الطبية خلال فترة جائحة كورونا 

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم العيون عن إجرائها لـ 548 عملية جراحية تنوعت ما بين عمليات كبرى وعمليات صغرى وعمليات الليزر للشبكية، إضافة إلى عمليات للحالات الطارئة، وذلك خلال فترة ما بين شهري يوليو إلى سبتمبر 2020 الحالي.

وأوضح رئيس قسم العيون بالمدينة ناصر المطيري إلى أن العمليات الكبرى بلغت 220 عملية، والعمليات الصغرى التي تشمل الليزك بلغت 50 عملية، وعمليات الليزر مع حقن علاج لحالات الشبكية بلغت 255 عملية، في حين أجريت عمليات طارئة لـ23 حالة.

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وأضاف: استقبل القسم حالات اعتلال شبكي للأطفال الخدج، حيث أجرى 281 فحصًا لعدد 83 طفلًا، إضافة إلى 12 حالة عولجت بالحقن، وحالتين عولجت بالليزر.

وبين المطيري أن القسم تم تجهيزه للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة، في تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وبتوجيهات من المدير العام التنفيذي للمدينة أحمد العنزي، والقيادات الطبية في المدينة، وأنه يملك خبرات طبية استشارية كبيرة، وكفاءات وطنية على مستوى عالٍ.



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