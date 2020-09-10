تسجيل 130 ألف منتج في منصة سابر خلال شهر واحد

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن وصول عدد المنتجات المسجلة في منصة سابر الإلكترونية لأكثر من مليون منتج محلي ومستورد، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 300 ألف شهادة مطابقة عن طريق المنصة، استفاد منها 29 ألف تاجر ومورد.

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وقال نائب محافظ المواصفات السعودية للمطابقة والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر : “حققت منصة سابر الإلكترونية أكثر من 130 ألف عملية تسجيل للمنتجات الاستهلاكية خلال شهر أغسطس فقط، فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة 27 ألف شهادة، بالإضافة إلى 41 ألف شهادة مطابقة الإرسالية”، موضحاً أن هذه الأرقام تعكس النجاح الكبير في عملية ربط منصة سابر بمنصة فسح، والتي أدت بدورها إلى سرعة إنجاز البيانات الجمركية للتجار الملتزمين في أقل من 24 ساعة لتصل إلى الفسح قبل وصول الإرسالية للمنفذ، مؤكداً أن ذلك أحد ثمار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المواصفات السعودية الهيئة العامة للجمارك.

مزايا المنصة:

وبين أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ، لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونياً بكل سهول ويسر.

وأشار نائب المحافظ إلى أن المنصة تعد أداة مهمة في إدارة وتحليل البيانات للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وصولاً إلى أعلى مستويات السلامة في السوق السعودي ودعم الاقتصاد والصناعة الوطنية.

ودعت المواصفات السعودية أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر هنا، مشيرة إلى أنه تم تطوير المنصة الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.



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