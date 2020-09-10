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محادثات لـ ADIA والاستثمارات العامة لشراء حصة في وحدة تجزئة ريلاينس الهندية
قد تحصل شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي على حصة أيضًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تجري صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط، بينها جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) محادثات لشراء حصص في ذراع التجزئة للملياردير الهندي موكيش أمباني ريلاينس إندستريز، بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز.
وتستهدف مناقشات جهاز أبوظبي للاستثمار استثمار نحو 750 مليون دولار عند تقييم بحوالي 57 مليار دولار، في حين قد يضخ صندوق الاستثمارات العامة 1.5 مليار دولار ، وفقًا لمصادر مطلع على الأمر.
وقد تحصل شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي على حصة أيضًا، وفقًا لما نقلته العربية عن الصحيفة.
وتأتي المناقشات في وقت قالت فيه ريلاينس، إن شركة الأسهم الخاصة الأميركية سيلفر ليك بارتنرز ستستثمر 1.02 دولار مليار في أنشطة التجزئة التابعة لها.
وتعمل ريلاينس بقوة على بناء وجودها في مجال البيع بالتجزئة من خلال عمليات الاستحواذ، والانتقال إلى ما هو أبعد من أعمال النفط والغاز.
وتقول الشركة إنها تهدف إلى جذب المستثمرين في ريلاينس للتجزئة خلال الأرباع القليلة القادمة.
وجمعت المجموعة ما يزيد قليلاً عن 20 مليار دولار من مستثمرين عالميين، بما في ذلك فيسبوك، عن طريق بيع حصص في جيو بلاتفورمز.
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