أدلة جديدة في قضية غسل المشاهير في الكويت

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

في تطور جديد في القضية المشهورة التي باتت معروفة بـ “غسل المشاهير” في الكويت، توصلت النيابة العامة إلى أدلة جديدة مع متهمي الدفعة الأولى، بعد تحقيقات ماراثونية لحسم القضية.

وأكد مصدر مسؤول أن ملفات عدد من مشاهير الدفعة الأولى في قضية غسل المشاهير أصبحت في أشواطها الأخيرة، وقد أُسندت إليهم رسميًا تهم غسل الأموال، بعد أن أطاحت التحقيقات حركة المبالغ المغسولة، والجدول الزمني الذي مرت به، بحسب القبس الكويتية.

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وأكد المصدر أن تهم غسل الأموال، التي وُجهت إلى بعض مشاهير الدفعة الأولى، استندت إلى تحريات قامت بها أجهزة الدولة، ثم استكملت النيابة تحقيقاتها الدقيقة في القضية.

وأضاف المصدر: أن التحقيقات كشفت أن هناك أدلة دامغة وثابتة على بعض متهمي الدفعة الأولى وتورّطهم في جرائم منظمة (غسل الأموال).

ولفت المصدر إلى أن تواريخ الأموال المغسولة التي أطاحتها التحقيقات، بدأت في 21 مايو 2018، وانتهت في ديسمبر 2019.

وختم المصدر بأن التحقيقات ستستمر مع بعض المتهمين، ويُتوقَّع استدعاؤهم مرة أخرى لمواجهتهم بأقوال الشركات المتعاقدة معهم.





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