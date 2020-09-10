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الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح
موزعة على عدد 12 باخرة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية (715) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (نوفمبر2020– يناير2021).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (12) باخرة بواقع (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و (5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وعدد (1) باخرة لميناء جازان.
وأفاد أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
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