فيديو.. طريقة للوقاية من التسوس بنسبة 100%

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الصحة العديد من النصائح للوقاية من التسوس في الأسنان، وذلك مع تسجيل أعلى معدلات للإصابة بالتسوس حول العالم.

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وأكدت وزارة الصحة في مقطع فيديو عبر حساب “عش بصحة” على موقع تويتر، أنه يمكن الوقاية من التسوس بنسبة 100% من خلال تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين على الأقل يومياً، وتنظيف اللسان، واستخدام خيط الأسنان لتنظيف الأسطح التي لا تصلها الفرشة بين الأسنان.

ولفتت إلى أن نصائح تجنب تسوس الأسنان تشمل زيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر لاكتشاف أي تسوس في بدايته، والاهتمام بالغذاء المتوازن وتقليل تناول السكريات والكربوهيدرات.

وأوضحت الصحة أن نسبة التسوس في الأسنان لدى أطفال المدارس بلغت 93%، ونسبة الآباء والأمهات الذين يهملون أسنان أبنائهم في أول سنتين حوالي 98%، ونسبة الأطفال الذين لا ينظفون أسنانهم عند سن السادسة 80%..



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