15 سبتمبر آخر يوم لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن أغسطس ويوليو

2020-09-10

متابعات الخليج 365 - واس

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهريْ يوليو وأغسطس الماضيين، وذلك في موعدٍ أقصاه الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

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تجنبوا الغرامة:

وأهابت الهيئة بالمكلفين إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني (هنا)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل ثلاثين يوم تأخير عن تقديم الإقرار.

معلومات عن ضريبة السلع الانتقائية

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، والتي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.



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