الجوازات السعودية توضح رسوم المرافقين والمسموح لهم بالعودة إلى المملكة

اوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية بصورة رسمية الفئات الوافدة المسموح لها أن تعود إلى المملكة من خلال الدول الخليجية وذلك للرد على أحد الأسئلة عن إمكانية عودة الخادمة المنزلية من خلال البحرين حيث أكدت المديرية من خلال منصة تويتر علي امكانية عودة المواطنات والمواطنين إلى المملكة العربية وأفراد الأسرة من غير السعوديين إلى جانب العمالة المنزلية التي تمتلك إقامة سارية المفعول.

رسوم ابناء المرافقين المولودين في السعودية

كما أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية الرسوم المالية المستحقة للمرافقين والتابعين والعمالة المنزلية والمقيمين الذين يخضعون للقطاع الخاص حيث أكدت على وجوبها للعموم.

حيث سأل أحد الأشخاص على منصة تويتر على حساب الجوازات السعودية هل الأبناء المرافقين المولودين داخل المملكة معافين من رسوم المرافقين حيث ردت المديرية بأن الاستحقاق المالي لجميع المرافقين والتابعين والعمالة المنزلية المكفولين والخاضعين للقطاع الخاص.