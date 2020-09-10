حساب مواطن يودع الدفعة ٣٤ في حساب المواطنين

أكد القائمين على حساب مواطن من خلال منصة تويتر أنه تم ايداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب مواطن وسيستمر حتى نهاية يوم الخميس بإذن الله.

حيث تم التأكيد على أن المبالغ تم ايداعها للمستفيدين الذين تمكنوا من استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.

شروط الاستحقاق والأهلية

يجب حتى يتم الحصول على الدعم المالي المخصص من خلال حساب مواطن استيفاء كافة الشروط للاستحقاق والأهلية في البرنامج التي يأتي على رأسها أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويتم استثناء الأبنة أو الأبن المواطن والزوجة أو الزوج غير السعودي الذين لديهم بطاقات التنقل واقامة المستفيد بصورة دائمة داخل المملكة العربية السعودية أو أن لا تكون الإقامة خارج المملكة أكثر من 90 يوم.

كما يشترط للحصول على الدعم أن لا يتواجد المستفيد في السجن أو وفي دور الايواء الحكومية وأن يكون هناك توافق بين البيانات الخاصة به وبيانات الجهات الحكومية التي لها صلة كما يجب أن تكون معاير الاستحقاق معتمدة على اجمالي الدخل للأسرة وعدد الأفراد والسن.