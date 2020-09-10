، "الماطرة" تنشط.. "طقس الخميس" بتوقيع "المسند": بهذه المناطق تتشكل السحب ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما توقعت "الأرصاد" أن يستمر تكوّن "الرعدية" بمناطق عدة مصحوبة برياح

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الخميس، نشاطًا في الحالة المطرية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة #مكة، وربما تمتد حتى أجزاء من منطقة #المدينة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تمتد إلى منطقة تبوك.حالة الطقس الأرصاد أمطار