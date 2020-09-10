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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الخميس، نشاطًا في الحالة المطرية.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة #مكة، وربما تمتد حتى أجزاء من منطقة #المدينة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تمتد إلى منطقة تبوك.حالة الطقس الأرصاد أمطار
10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 11:10 AM
فيما توقعت "الأرصاد" أن يستمر تكوّن "الرعدية" بمناطق عدة مصحوبة برياح
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الخميس، نشاطًا في الحالة المطرية.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة #مكة، وربما تمتد حتى أجزاء من منطقة #المدينة".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تمتد إلى منطقة تبوك.
، "الماطرة" تنشط.. "طقس الخميس" بتوقيع "المسند": بهذه المناطق تتشكل السحب ،
المصدر : الخليج 365
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