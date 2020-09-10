"الغذاء والدواء" تحذر من منتجات تجميل ضارة لبعض الحالات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس من بعض مواد التجميل التي تحتوي على مادة الجلوتين والمنتشرة بالأسواق . حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الخميس من بعض مواد التجميل التي تحتوي على مادة الجلوتين والمنتشرة بالأسواق . وأكدت أن تلك المادة آمنة لكنها ضارة لمرضى حساسية الجلوتين خاصةً منتجات العناية بالفم والشفاة التي تحتوي على الجلوتين . الجدير بالذكر أن حساسية الجلوتين قد تسبب ألم في ألم البطن وإنتفاخ وغيرها من الإضطرابات الهضمية كما تزيد من سوء التغذية وقرحة المعدة حال إهمالها .

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