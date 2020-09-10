شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيف عبدالرحمن اليامي يروي تفاصيل تحوله من عامل إلى صاحب أشهر مطعم بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

كشف مقطع فيديو كيف تحول الشيف عبدالرحمن اليامي ، من عامل بفود ترك، إلى صاحب أشهر مطعم في نجران.

وروى الشيف اليامي، بأن بداياته كانت مجرد عامل، بمطعم فود ترك حيث كان عمله مجرد هواية وطور نفسه في العمل ، حتى اشترى محل فود ترك صغير، ثم اشترى سيارة وطلب عمال للعمل بالمطعم وشئ فشئ تحول المطعم الصغير إلى أشهر مطعم في نجران.

وتابع اليامي، بأن المجتمع ساعده بشكل كبير، وأن طموحه لم ينتهي بعد فهو يتطلع لأكثر من ذلك، مردفا بأنه مستعد بخطة ستتحقق قريبا في نجران، في إدارة دورات تدريبية تعليمية للطبخ في نجران وخارجها.