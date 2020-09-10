شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: عودة الطيران الدولي يخضع لتقييم مدى انتشار كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن عودة الطيران الدولي يخضع لتقييم مدى انتشار أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن عودة الطيران الدولي يخضع لتقييم مدى انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية، إن المملكة مهتمة بسلامة الجميع، وبما أن هناك حالات فان الاحترازات تقييم وبناء عليه يتم اتخاذ القرار.

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