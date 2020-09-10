بالفيديو.. مواطن مبتعث بأمريكا يشارك بفيلم من إنتاجه في نهائيات مهرجان نيويورك للأفلام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجح مواطن مبتعث بإحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج فيلم وصل به إلى نهائيات مهرجان نيويورك للأفلام . نجح مواطن مبتعث بإحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج فيلم وصل به إلى نهائيات مهرجان نيويورك للأفلام . وأكد المواطن " عبد العزيز سرحان " أنه بدء دراسة صناعة الأفلام منذ خمس سنوات ليس فقط الإنتاج وإنما تصوير وكتابة وإنتاج وقدم ثلاث أفلام قبل ذلك بجهوده الشخصية ، وفقاً لـ " الإخبارية " . وأضاف أنه يحلم بنجاح السينما السعودية عالمياً وتوفير كوادر سعودية في مجال صناعة السينما ، وبالفعل سيكون فيلمه الجديد " الدائرة الحمراء " إنطلاق لطموحه في العمل السينمائي .

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