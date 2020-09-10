"التعاون الإسلامي" تدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين في نجران

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صباح اليوم الخميس، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في مدينة نجران بالمملكة العربية أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صباح اليوم الخميس، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية ، طائرتين بدون طيار (مفخختين)، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وجدد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, إدانة منظمة التعاون الإسلامي للأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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