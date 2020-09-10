شكرا لمتابعة خبر عن تدشين إدارة عامة لشؤون الوفيات بوزارة الصحة قريباَ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة الصحة إنشاء إدارة عامة تحت مسمى " الإدارة العامة لشؤون الوفيات " تختص بـ 20 مهمة وترتبط بوكالة الخدمات الطبية المساعدة .

وكشفت مصادر عن طبيعة المهام المنوطة بالإدارة الجديدة ومنها إعداد خطط وبرامج أنشطة أقسام شؤون الوفيات ، وحصر إحتياجاتها وتوفيرها ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالدفاع المدني ، ومراكز الشرطة ، والشحن الجوي ، والقيام بالأرشفة الإلكترونية .

كما ستكون من مهام الإدارة استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل بالإدارة ، وإجراء بحوث للتطوير ، وتنظيم المؤتمرات اللازمة وغيرها من المهام ذات الصلة .