شكرا لمتابعة خبر عن تدشين إدارة عامة لشؤون الوفيات بوزارة الصحة قريباَ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قررت وزارة الصحة إنشاء إدارة عامة تحت مسمى " الإدارة العامة لشؤون الوفيات " تختص بـ 20 مهمة وترتبط بوكالة الخدمات الطبية المساعدة .
وكشفت مصادر عن طبيعة المهام المنوطة بالإدارة الجديدة ومنها إعداد خطط وبرامج أنشطة أقسام شؤون الوفيات ، وحصر إحتياجاتها وتوفيرها ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالدفاع المدني ، ومراكز الشرطة ، والشحن الجوي ، والقيام بالأرشفة الإلكترونية .
كما ستكون من مهام الإدارة استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل بالإدارة ، وإجراء بحوث للتطوير ، وتنظيم المؤتمرات اللازمة وغيرها من المهام ذات الصلة .
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