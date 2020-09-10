شاهد: موجة غضب واسعة بسبب تعامل رجل أجنبي مع موظفة سعودية

أثار فيديو مصور تم تصويره في المملكة العربية، غضباً واسعاً بين السعوديين؛ حيث يظهر المقطع إهانة موظف أجنبي لموظفة سعودية.

وتداول النشطاء المقطع المصور على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت عنوان "أجنبي يضرب موظفه سعودية" والذي يظهر حوارا بين الموظف الذي يتكلم بلهجة غير سعودية مخاطبا الموظفة السعودية التي كانت تجلس خلف مكتب.

وفي ذات السياق نشرت وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية، تغريدة تحدثت فيها عن إجراء تحقيق من قبل فرق التفتيش.

وجاء في التغريدة "إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام".