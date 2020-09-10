“المرور” تُحذر من مخالفة تُكلف صاحبها 500 ريال

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حذرت الإدارة العامة للمرور، من القيادة برخصة قيادة صلاحيتها منتهية، مؤكدة أنها مخالفة مرورية.

وأوضحت إدارة المرور، أن الغرامة المرورية الخاصة بتلك المخالفة تبلغ من 300 إلى 500 ريال.





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